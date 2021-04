BBB21: Juliette leva bronca de Camilla após contar como contraiu covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Na última semana do Big Brother Brasil (BBB21) a paraibana Juliette deu uma declaração polêmica sobre a pandemia e acabou levando uma bronca da amiga, Camilla de Lucas. Em conversa entre as duas, a advogada assumiu que começou a sair após flexibilização das medidas restritivas e acabou contraindo a covid-19.

"Trabalhei, fui para restaurante, saí. Comecei a sair porque estavam liberados já, restaurante, essas paradas, com distanciamento. Até balada tinha, com distanciamento. E peguei", contou. "Tem que ficar quieta", respondeu Camilla.

"Arenguei [briguei] com uma amiga minha, ela tinha bebido e me estressei. Aí disse que ia embora e voltei sozinha para casa. Pronto, foi nesse dia que peguei". A influenciadora digital voltou a reforçar: "Tinha que ter ficado quieta, Juliette". "Tenho duas possibilidades: ou foi nesse dia ou foi no aniversário do outro meu amigo, que mesmo assim era um negócio que só tinha a gente", continuou Juliette.

Juliette assume que furou a quarentena e pegou Covid em uma das festas que foi e dispara: "Quando eu saia, eu ficava isolada! Você quer se colocar em risco é um direito seu!!!" #BBB21

Reprodução: gshow/globoplay pic.twitter.com/xjHeoSQHWq — BBB Conteúdo (@BBBconteudo) April 27, 2021

Após ouvir a história, Camilla deu uma bronca na sister, reafirmando a necessidade do isolamento social: "Mas a questão é que não pode, tem que ficar quieto em casa. Se puder, quem puder, fique em casa. Quem tem que ficar em casa? Quem pode trabalhar de casa. A gente sabe que tem uma galera que precisa trabalhar, senão vai passar fome. A transmissão é justamente por isso, porque às vezes uma pessoa assintomática que acha que não está com covid, sai e passa".

"Por isso, quando eu saía, eu ficava em casa. Você quer se colocar em risco? É um direito seu. Você também não pode botar ninguém em risco, só você. Você é responsável apenas por sua vida. Meu princípio, depois que eu comecei a sair era esse. Tanto é que eu não cheguei nem perto da minha mãe, nem da minha vizinha. No mercado eu ia de luvas e de máscara. De luva eu parei de ir, porque disseram que não era legal ir de luvas. Mas eu ia de máscara, de face [shield]. Minhas clientes eram com face [shield]", finalizou a sister.

Vale lembrar que Sarah Andrade ironizou a pandemia do novo coronavírus enquanto ainda estava no programa e foi muito criticada pelos espectadores. Atualmente, a brasiliense participa de ações contra covid e tem usado a popularidade fora da casa mais vigiada do Brasil para atrair atenção à necessidade de ser solidário e oferecer apoio ao próximo neste momento tão delicado de pandemia global. A ideia é unir essa repercussão com a solidariedade, além, é claro, de limpar sua imagem.