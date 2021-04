Acabando com sua infância: fã aponta suposto detalhe sexual em Shrek

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Após 20 anos de lançamento da animação Shrek, uma fã do filme acabou encontrando um suposto detalhe sexual em uma das cenas. No TikTok, a usuária @kathy_martinez05 decidiu compartilhar com os demais usuários a percepção que teve. "Mais alguém percebeu isso?", escreveu na legenda da publicação.

Na cena, o vilão do filme, Lorde Farquaad, está deitado na cama sem camisa e segurando uma taça com um drinque. Após o Espelho Mágico mostrar as fotos de Fiona, o personagem parece ter uma ereção. Assim que ele vê a heroína do filme, o lençol da cama levanta um pouco e ele derrama a bebida que estava segurando.

O vídeo já foi visualizado mais de 8,5 milhões de vezes. A usuária tem uma sequência de vídeos na rede social em que faz vídeos nesse estilo, apontando o nome do quadro como "filmes da sua infância cheios de piadas adultas".

O filme foi lançado em 2001 e, sendo um sucesso nas bilheterias e com a crítica, venceu o Oscar de Melhor Animação em 2002, primeiro ano em que a categoria foi disputada. A obra é uma das franquias de maior sucesso da DreamWorks.