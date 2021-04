BBB21: Brothers se emocionam com vacinação contra covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB21) se emocionaram ao descobrir sobre o início da vacinação contra a covid-19 no mundo. Na manhã desta quarta-feira (28/4), Juliette, Camilla de Lucas, Fiuk, Pocah e Gilberto não se contiveram e choraram ao comemorar a notícia do mundo aqui fora.

Confinados desde janeiro os participantes não têm notícias sobre o que acontece fora da casa. Líder da vez, Juliette leu o comunicado da produção: "Olá, brothers e sisters, a vacinação contra a covid-19 já iniciou há um mês em todo o mundo. Aqui no Brasil o plano de imunização segue uma ordem de prioridades. E hoje vocês estão recebendo a camisa da campanha Vacina Sim, que tem como objetivo reforçar a importância da vacinação contra o coronavírus".

VACINA SIM NO BBB



"Gente, olha, eu estou arrepiada", comentou chorando Camilla de Lucas. Pocah e Fiuk comemoraram por terem a possibilidade de voltar a fazer shows quando todos já estiverem vacinados. Gilberto reforçou a importância da vacina, já que o movimento antivacina está em alta. Ajoelhada, Juliette fez um discurso em homenagem às vítimas da covid-19.