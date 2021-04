BBB21: Arthur fala sobre relação com Carla: "Estava sendo babaca"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A manhã desta quarta-feira (28/4) começou com o tradicional café da manhã no Mais você. Arthur Picoli, o recém-eliminado do Big Brother Brasil (BBB21), que saiu com 61,34% dos votos, conversou com Ana Maria Braga e relembrou alguns momentos dentro da casa, além de falar sobre um dos assuntos mais comentados aqui fora: a relação que teve com Carla Diaz.

Arthur revelou que não tinha a intenção de ter um relacionamento durante o reality: "Confesso que não era a minha ideia entrar no programa e me relacionar. estava há bastante tempo solteiro. Mas foi muito bom, sabe? Me pegou de surpresa, mas foi muito interessante. Não era minha expectativa por agora me apaixonar, mas foram situações que aconteceram no dia a dia que me levaram a ter esse posicionamento. Relacionamento é coisa séria para não se meter o pé pelas mãos".

O ex-brother contou ainda que costuma ser romântico com as mulheres que se relaciona: "O nosso relacionamento ali, como eu estava falando com minha mãe cedo, eu acho que a gente se daria muito bem aqui fora. Eu sou romântico, sim, sou o cara que mando flores, toco violão, uma musiquinha. Não mostrei a minha melhor versão. Poderia ter dado o melhor para cara porque ela é uma pessoa incrível".

A apresentadora questionou ainda Arthur sobre o retorno de Carla após o paredão falso e a reação que ele teve após ela se ajoelhar: "Fui pego de surpresa, ela apareceu de dummy, um dummy de 1,53m ... Ana, é muito uma coisa minha. Eu falei sim o 'partiu'. É o meu jeito, vocês viram as gírias. Na minha opinião, é a minha forma de demonstrar carinho. Eu preciso aprender novas formas. Às vezes, eu tento ser carinhoso, mas o meu jeito bruto fala mais alto".

Ana Maria mostrou mais um vídeo em ele aparece durante uma festa conversando com Projota e Viih Tube. O crossfiteiro havia dito que a youtuber deveria apresentar a ele algumas amigas e a apresentadora questionou se ele estava sendo 'homem' naquela situação.

Em resposta, Arthur admite que não seguiu os próprios princípios naquele momento e que não respeitou Carla: “Eu estava sendo babaca, nem um pouco homem. Ser homem para mim é seguir meus princípios e ali não estava seguindo o que aprendi com meus pais. É o momento que você faz uma piadinha, uma brincadeira sem maldade e depois você tem que arcar com as consequências”.

Próxima eliminação

Ana Maria perguntou a Arthur sobre a próxima eliminação do reality. Para ele, a amiga do programa, Pocah, que deixará a casa: "Fiquei surpreso com algumas coisas. Não sabia que havia sido daquela forma o paredão. Pelo que vi na internet, acho que a Pocah vai acabar saindo no paredão".