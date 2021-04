BBB21: Fiuk volta a falar de problemas financeiros: "tive que vender carro, perdi tudo"

VO Victória Olímpio

A última semana do Big Brother Brasil (BBB21) está dando o que falar e os espectadores não perdem um detalhe. Ao se arrumar para a festa do top 5 nesta quarta-feira (28/4), Fiuk conversou com Camilla de Lucas quando a influenciadora comentou que estava grata por ter aceitado o convite para participar do reality: "A melhor coisa que eu fiz foi aceitar vir para cá".

Em resposta, o cantor concordou e decidiu contar sobre os problemas financeiros que estava tendo. Segundo ele, não era forte nas redes sociais e uma parte da renda que tinha era de eventos em que participava, que foram cancelados devido a pandemia da covid-19, que fez com que ele enfrentasse uma fase difícil na carreira.

"Eu não gosto de ficar pagando de vítima, mas você não tem noção. Eu tinha um medo cara [de entrar no BBB]. Lá fora a gente vai resenhar muito. Você não tá ligado o que estava acontecendo na minha vida. Depois que a pandemia começou. Eu não era forte de internet. Eu era de evento", comentou o brother.

"Imagina o tanto de seguidor que você tem agora", respondeu a sister. Mais cedo, ao descobrir sobre o início da vacinação, o cantor comemorou com Pocah afirmando que ambos poderiam voltar aos eventos: "A gente vai voltar, Pocah! A gente vai voltar, velho. Mano, acabou com tudo na minha vida com a covid. Eu tive que vender carro, perdi tudo que eu tinha".

Nas redes sociais, a fala de Fiuk (mais uma vez) acabou rendendo memes com internautas indignados com a diferença de realidade e as queixas que o cantor estava fazendo.

