Aproveite o Dia da Dança e relembre 10 filmes clássicos cheios de ritmo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Nesta quinta-feira (29/4) é comemorado o Dia Internacional da Dança, destinado a celebrar e homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas e animadas. Com o poder de transmitir alegria a quem está dançando e assistindo, a dança conta com diversos estilos e cada um com uma personalidade diferente.

Em tempos de pandemia e isolamento social, mexer o corpo pode ser uma forma de se manter firme e alegre. Pensando em animar o dia de maneira segura, o Correio criou uma lista com 10 filmes clássicos para relembrar e, é claro, dançar junto. Confira:

Flashdance - Em Ritmo de Embalo

Com estilos de dança clássica, dança moderna, jazz e dança contemporânea, Flahsdance, de 1983, conta a história de Alex (Jennifer Beals), uma jovem de garra e talento, que não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina.

Os embalos de sábado à noite

O clássico com John Travolta mostra a trajetória de Tony Manero, um jovem do Brooklin que, com os amigos, sempre aproveita o tempo nas discotecas da cidade. Os amigos ficam à espera de um grande torneio de dança. Lançada em 1978, a obra traz o clássico da dança disco.

Billy Elliot

Com foco para o balé clássico, Billy Elliot (Jamie Bell) traz a emocionante história de um garoto de 11 anos que se fascina com o balé, mas acaba sendo obrigado pelo pai a treinar boxe. O filme foi lançado em 2000.

Footloose - Ritmo louco

Lançado em 1984, o filme conta a história de um rapaz recém-chegado de Chicago, Ren McCormak (Kevin Bacon), que fica frustrado ao descobrir que a pequena cidade proíbe a dança e a música de rock. Enquanto se esforça para se ajustar, Ren enfrenta uma árdua batalha para mudar a situação. O clássico traz uma mistura de dança freestyle, dança krump e dança groove.

Moulin Rouge - Amor em Vermelho

A história se passa em 1899 e gira em torno de um jovem poeta, Christian (Ewan McGregor), que desafia a autoridade do pai ao se mudar para Montmartre, em Paris, considerado um lugar amoral, boêmio e onde todos são viciados em absinto. Ao chegar, ele é acolhido por alguns amigos, cujas vidas são centradas em Moulin Rouge, um salão de dança, um clube noturno e um bordel. Além de toda a emoção da vida nova, o poeta se apaixona por Satine (Nicole Kidman), a mais bela cortesã do Moulin Rouge.

Grease — Nos Tempos da Brilhantina

Na Califórnia de 1959, a boa moça Sandy (Olivia Newton-John) e o metido Danny (John Travolta) se apaixonam e aproveitam um verão inesquecível na praia. Quando voltam às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola. Quando os dois se reúnem, percebem que têm estilos totalmente diferentes e precisam mudar caso queiram ficar juntos.

Dirty Dancing - Ritmo Quente

Na esperança de curtir sua juventude, uma jovem fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. Mas sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, um rapaz com um passado bem diferente do dela. Quando ele a coloca como sua nova parceira, os dois acabam se apaixonando.

Ela Dança, Eu Danço

O filme conta a história de Tyler (Channing Tatum) e Nora (Jenna Dewan), que são de classes sociais e histórias diferentes, mas encontram uma coisa em comum: a dança. O filme é cheio de romance e muita emoção.

Fama

O filme, lançado em 1980, conta a história de estudantes de diversas origens sociais de uma escola de arte cênicas em Nova York, que são preparados para o mundo das artes, aprendem a atuar e cantar. Tendo que lidar com seus sonhos e suas frustrações no decorrer do curso, mas acima de tudo almejam serem amados e reconhecidos artisticamente.

Cisne Negro

O drama conta a história de uma bailarina muito dedicada, Nina (Natalie Portman), de uma companhia de balé de Nova York. Sua vida gira em torno da profissão, e prestes a substituir a primeira bailarina, Beth MacIntyre (Winona Ryder), na apresentação de abertura da temporada, O Lago dos Cisnes, surge uma nova concorrente: Lily (Mila Kunis) que bagunça totalmente sua vida.