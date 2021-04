Febre e diarreia: esposa de Zé Neto revela como foi primeira vez do casal

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Com quase 13 anos de relacionamento, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, e a esposa Natália Toscano decidiram abrir o jogo e contar alguns detalhes sobre a vida íntima. Durante quadro Cada um no seu banheiro, da apresentadora Sabrina Sato, o casal acabou revelando como foi a experiência que tiveram na primeira vez em que fizeram sexo.

Junto com Duda Nagle, Sabrina conversava com o casal sobre as intimidades dos dois e Natália decidiu falar sobre o momento, que não ficou marcado de uma maneira muito agradável: "Olha, o Zé estava queimando em febre de tanta ansiedade! Deu uma caganeira nele, uma diarreia, que olha, foi cômico. Marcou né, registrou o negócio".

Rindo, o sertanejo também brincou sobre a frequência que eles tinham relações sexuais após nascimento dos dois filhos: "Vou falar a verdade, sem mentira. Aqui em casa é quase todo dia. Quase fizemos ontem, quase fizemos anteontem, quase fizemos antes de anteontem. O pessoal fala: Casa que você vai fazer sexo pra caramba. Ah tá".

A apresentadora questionou também o cantor sobre uma situação que viralizou no final do ano passado, em que Zé Neto aparece ao lado da esposa com uma sunga verde. Na ocasião, o volume na sunga acabou roubando a atenção: "Quando nós fomos tirar foto estava meio longe, antes eu estava com ela na água, naquela situação… Não sabia que ia virar isso tudo. Eu achei que fosse ficar famoso pela música, não pela sunga", riu o cantor em resposta.