Monica Benini e Junior 'fecham a fábrica' e vão parar no segundo filho

(crédito: Reprodução/Instagram)

Junior Lima e Monica Benini estão esperando por uma menina. O anúncio foi feito pelo instagram há poucos dias e, segundo Monica, a chegada do segundo filho decretará o 'fechamento da fábrica'. Em bate papo com seus seguidores no instagram, a modelo e artista plástica comentou o assunto:



"Sei que, quando a gente engravida do segundo, já querem saber quando vem o terceiro", comentou a esposa de Junior. Logo depois, ela afirma: "Não terá terceiro. Serão só dois mesmo", completou Benini.





Junior e Monica (foto: Reprodução/Instagram)

O casal está junto desde 2014 e tiveram o primeiro filho, Otto, em 2017. A revelação da gestação foi feita na semana do aniversário de 37 anos do cantor.