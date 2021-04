Cinco suspeitos são presos pelo roubo dos cachorros de Lady Gaga

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

De acordo com o TMZ, a polícia de Los Angeles, Estados Unidos prendeu nesta quinta-feira (29/4) cinco pessoas por envolvimento no roubo de dois cachorros da cantora Lady Gaga, na qual o seu dogwalker (passeador de cães, em tradução livre) foi baleado e ferido em uma rua de Hollywood.



A investigação apurou que os suspeitos não sabiam que Gaga era a dona dos cães roubados. Três dos suspeitos com idades de 18, 19 e 27 anos, são membros de gangues que roubaram os animais interessados no alto valor dos buldogues franceses.

Segundo o site americano, a polícia descobriu que a mulher que devolveu os cães, Jennifer McBride é a quarta integrante e o quinto é o namorado dela Harold White que foi identificado como pai de um dos jovens infratores, considerados cúmplices do crime.

Os supostos ladrões presos são James Jackson, 18, Jaylin White, 19 e Lafayette Whaley, 27.

A raça de cães é a terceira mais furtada nos Estados Unidos, de acordo com o Clube de Canil Americano. Atualmente, no Brasil, um filhote de bulldog francês pode custar entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00. O investimento em um filhote depende de sua linhagem, seu sexo e seu canil de origem, segundo informações do site Adoro Pets.