Kaya Scodelario, de Maze Runner, revela assédio de diretor em teste para filme

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A atriz Kaya Scodelario, famosa por participar de Maze Runner e Skins, compartilhou nas redes sociais que um diretor de Hollywood já havia oferecido a ela um papel no filme caso ela ficasse nua na frente dele. A revelação no Twitter ocorreu após relatório publicado pelo The Guardian contendo acusações de 20 mulheres sobre o ator e diretor Noel Clarke.

Segundo as acusações, as mulheres alegam ter um histórico repetido de assédio sexual, além de bullying, entre os anos de 2004 e 2019. Na publicação, a atriz não revelou sobre o diretor: "Fiz uma audição para um emprego há alguns anos. Dizia 'ela só precisa entrar. Tire a roupa e pronto'. Eu estava apavorada. Felizmente, tenho um agente que disse rapidamente que isso não aconteceria de maneira nenhuma. Este foi um grande filme. Um grande diretor. Uma grande 'oportunidade'".

I had a audition for a job a few years ago. It said ‘she just needs to come in. Take her clothes off and that’s all’. I was terrified. Luckily I have an agent who swiftly said there was no way that was going to happen. This was a big movie. A big director. A big ‘opportunity’ https://t.co/Daz9xMBnzb — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021





"Elenco diferente, entre eu e outra atriz. Ambos trabalharam muito para impressionar esse diretor notoriamente difícil. Ele mandou um e-mail para nossos agentes 'quem concordar em ficar nu primeiro consegue o emprego'. O filme não continha nudez. Ele só queria ver quem diria sim", contou ainda a atriz.

Different casting, between me and another actress.Both worked very hard to impress this notoriously difficult director. auditioned multiple times. He emailed our agents ‘whoever agrees to go nude 1st gets the job’ The movie had no nudity in it. He just wanted 2 see who’d say yes — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021





Scodelario ressaltou também sobre atores mais novos que também poderiam passar por uma situação como essa: "Muitos jovens atores não têm a rede segura de um agente atencioso para protegê-los. Eles presumirão que é normal que uma atriz valha a pena ser medida pelo corpo que têm. Pela quantidade de pele que desejam mostrar. Fomos condicionados a acreditar nisso".

MANY MANY young actors do not have the safely net of a caring agent to protect them. They will assume that it is normal for an actresses worth to be measured by the body they have. By the amount of skin they are willing to show. We have been conditioned to believe this. — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021





Por fim, a atriz falou sobre a ansiedade de estar postando sobre a situação e parabenizou as mulheres que tiveram a coragem para denunciar o diretor: "Vou acordar de manhã ansiosa por twittar. Apesar de não ter citado nomes. Eu ainda vou sentir medo. As mulheres que se apresentam abertamente são tão corajosas. Estou maravilhado com todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada".



You know what’s fucked? Im going to wake up in the morning with anxiety about tweeting. Despite the fact that I haven’t named names. I’m still going to feel scared. The women who come forward openly are so brave. I am in awe of you all. Thank you. Thank you. Thank you. — Kaya Scodelario (@kScodders) April 30, 2021

De acordo com o jornal, Clarke negou as acusações: “Em uma carreira de 20 anos, coloquei a inclusão e a diversidade na vanguarda do meu trabalho e nunca tive uma reclamação feita contra mim. Se alguém que trabalhou comigo alguma vez se sentiu incomodado ou desrespeitado, peço desculpas sinceramente. Eu nego veementemente qualquer má conduta sexual ou delito e pretendo me defender contra essas falsas alegações”.