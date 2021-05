BBB22: você seria o cancelado, a planta ou o ganhador? Estão abertas as inscrições

RN Ronayre Nunes

Apesar de tudo, o BBB21 já está deixando saudades - (crédito: Reprodução/TV Globo/Multishow/Globoplay/Twitter)

A edição 21 do Big Brother Brasil nem terminou, mas a Rede Globo já está de olho na próxima etapa do reality em 2022. Pois é, as inscrições para o BBB22 já estão abertas e tem dicas para quem quiser tentar a sorte de ser o novo milionário do país.



Primeiro passo: para se inscrever basta acessar o link e colocar as informações necessárias. Lembrando que as entrevistas serão feitas por meios virtuais (caso você consiga passar no processo seletivo).

Durante todo o rolê é importante não cair em golpes! Se liga nas dicas: o meio que você indicar na inscrição será a forma deles entrarem em contato, sendo que a primeira resposta da produção será por e-mail, no domínio @redeglobo.com.br.

Pode ficar calmo, a entrevista por vídeo terá só uma conversa e nada de inusitado (cancela os planos de ficar rodando por oito horas). No mais, basta ter cuidado para conferir os meios oficiais da Globo em qualquer contato. Boa sorte!