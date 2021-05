BBB21: Famosos e até Boninho lamentam a eliminação de Gil da final do reality

CB Correio Braziliense

Gilberto teve 50,87% dos votos para ser eliminado do BBB21 - (crédito: Reprodução/Gshow)

"Quando eu der o resultado, alguém lá fora vai achar muito, muito, muito injusto. Vai ser um choque". O aviso era de Tiago Leifert segundos antes de anunciar a eliminação de Gilberto do BBB21, a um passo da final do reality show. Agora, o prêmio de R$ 1,5 milhão será disputado entre Juliette, Fiuk e Camilla. A final será transmitida ao vivo na terça-feira (4/5).

Mal Tiago anunciou o resultado, famosos e anônimos foram às redes sociais lamentar a saída de Gil do jogo. "Você é muito especial! Vai doutor, viva sua vida. A gente te ama", disse Boninho, diretor do BBB21, no twitter.

As apresentadoras Xuxa e Angélica fizeram campanha para que Gil ficasse no programa e se mostraram tristes com o resultado. A Rainha dos Baixinhos usou o Instagram para se declarar: "Gil quero ser sua amiga... Você não merecia sair, não foi justo", escreveu.

Angélica disse que o Brasil está tão "lascado" que precisa da alegria de Gil para seguir em frente.

As cantoras Preta Gil e Teresa Cristina também não se contiveram. A filha de Gilberto Gil foi ao twitter ressaltar que Gil foi o verdadeiro protagonista desta edição do reality show e que a "parte boa do Brasil" o ama.

MEU CAMPEÃO, protagonista sim, indestrutível sim, inesquecível!!!!! Vem pra cá porque o Brasil, a parte boa desse Brasil te ama !!!! Estamos aqui de braços abertos pra te amar !!!! — Preta Gil (@PretaGil) May 3, 2021

Teresa Cristina postou no Instagram uma foto de Gil sendo carregado e disse que é assim, amado por todos, que ela o enxerga.

Em uma série de tuítes, a atriz Fernanda Paes Leme lamentou a saída de Gil e disse que ele "jamais mereceria sair por essa porta dessa forma" e agradeceu ao economista "por cada segundo". Deborah Secco disse que Gil já é campeão e convidou: "vem brilhar aqui fora!"