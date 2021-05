BBB21: Gilberto, no Mais você: "joguei mal, mas joguei"

CB Correio Braziliense

Ana Maria Braga: ''eu não estava preparada para te receber hoje" - (crédito: GShow/ Divulgação)

O agora ex-BBB Gilberto foi o convidado de Ana Maria Braga no café da manhã do Mais você desta segunda-feira (3/5). O economista começou o dia ouvindo Ana Maria dizer que não estava preparada para recebê-lo tão cedo. "Era pra ser daqui a três dias, não hoje", disse a apresentadora.

Durante o programa, Gil reviu algumas cenas protagonizadas por ele no reality show, se divertiu com algumas e se emocionou com outras. "Eu teria pensado mais e julgado menos se voltasse atrás", avaliou. "Eu joguei mal, mas joguei", continuou.

Um dos momentos mais marcantes da conversa foi quando Ana Maria Braga mostrou a ele que Viih Tube havia errado de propósito na prova de habilidade que o colocou na liderança para que ele não a escolhesse para o paredão. A estratégia dela deu certo e ele acabou indicando Pocah ao paredão. Gil demorou a entender que Ana Maria estava mostrando a ele a estratégia da youtuber e se espantou. "Que esperta ela! Que humilhação, Brasil", lamentou.

As relações de Gil com Lucas Penteado e com Fiuk não passaram batidas por Ana Maria. Mas elas são diferentes para Gilberto. Com Lucas, ele ainda não se encontrou, mas disse que quer conversar com calma para saber o que vai acontecer.

Sobre Fiuk, Gilberto disse que o cantor e ator não é compreendido dentro da casa. "Ele tem um jeitinho Fiuk de ser. O que eu sinto por ele é amor, carinho. Mas não um amor carnal", explicou.

Por fim, Gil declarou que acha que Juliette leva o prêmio. Mas deixou a entender que não é bem por ela a torcida dele. "Pelo que vi desde que saí da casa, a Juliette é muito forte. Soube que a torcida dela se uniu para votar em mim. Ela tem um tipo de torcida que se empenha em votar bastante e essas pessoas geralmente conseguem ganhar (o programa)", explicou Gil, que ainda assistiu a um vídeo em que a atriz Deborah Secco afirmou que quer ser amiga dele.