Lucas Penteado conta o motivo de ainda não ter comprado casa para a mãe

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Lucas Penteado está focado no futuro como ator e na área de publicidade, mas ainda é lembrado pela participação no Big Brother Brasil (BBB21). O artista, que pediu para sair do reality nas primeiras semanas, revelou o motivo de ainda não ter realizado o sonho de comprar a casa para a mãe. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, de O Globo, ele falou ainda sobre a rápida relação que teve com Gilberto e sobre outros participantes dentro da casa.

"Ainda não chegamos ao valor da casa porque minha família tem oito pessoas. Então, estamos procurando com calma, e estou trabalhando para completar o que falta. Tenho feito bastante publicidade e, se Deus quiser, até o fim do ano vai acontecer. Só vamos nos mudar quando eu conseguir comprar algo em que caibam todos", contou o ator.

O artista está se preparando para rodar um filme em uma plataforma de streaming, além de estar aguardando a entrada para o elenco da Globo agora no segundo semestre deste ano. Com vaquinha feita on-line por fãs, ele conseguiu arrecadar cerca de R$ 300 mil, que está guardando para a casa.

E o Gilberto?

Questionado sobre Gilberto, com quem trocou alguns beijos em festa no reality, Lucas afirma que, apesar de o economista afirmar que estava apaixonado, para ele, a relação dos dois é diferente: "A gente teve uma paixão um pelo outro no sentido de compreender o quanto o jovem brasileiro é guerreiro. Ele comentou que morou na rua, assim como eu".

Segundo o artista, talvez um relacionamento sério não desse certo já que os dois estão vivendo fases diferentes neste momento da vida: "As pessoas estão confundindo a paixão por causa do beijo. Se ele sair e rolar algo, rolou, mas imagino que não. Ele é da cachorrada, e eu já fui. No momento estou mais tranquilo. Não sei se haveria um relacionamento".

Tretas na casa

Lucas contou que não encontrou alguns participantes por falta de tempo, mas que decidiu não se encontrar com Karol Conká para participação no documentário da artista. Os dois tiveram grandes discussões dentro da casa: "Não me sinto confortável de encontrar algumas pessoas que estavam comigo na casa por condições pessoais. Energética e religiosamente não vai me fazer bem".

Durante permanência no programa, Lucas também teve problemas com Lumena, que fez uma série de comentários biofóbicos. A baiana se desculpou durante live: "Me afetou porque eu estava presente. Mas o BBB é visto por milhões de pessoas, então, o pedido de desculpa tem que ir além. Eu perdoei todos com o perdão que espero do semelhante".

"Entendi o que ela estava fazendo por causa do jogo. No momento em que saí pela porta, ficou lá. Só que acionar os gatilhos das pessoas é perigoso. Muitos morrem por causa da homofobia. E ela sabia, por ser uma mina preta, homossexual assumida. É uma discussão que quero ter adiante, porque a contextualização que me pedem para fazer também interpreto como homofóbica. Temos que nos explicar o tempo todo por não sermos estereotipados", finalizou Lucas em resposta ao comentário de Lumena.