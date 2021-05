'Lucifer': Netflix divulga trailer da segunda parte da 5ª temporada

CB Correio Braziliense

Os novos episódios chegam ao catálogo em 28 de maio - (crédito: John P. Fleenor/Netflix)

A Netflix divulgou o trailer da segunda parte da 5ª temporada de Lucifer. Os novos episódios da série protagonizada por Tom Ellis chegam ao catálogo da plataforma em 28 de maio. Neles, Lucifer retorna à terra dos vivos para fazer as pazes com a investigadora Chloe Decker (Lauren German). Os próximos episódios também trarão o retorno de Dennis Haysbert como Deus, além de cenas musicais. Confira o trailer:

Em junho de 2020, a Netflix confirmou que a sexta temporada de Lucifer será a última. Em agosto do mesmo ano, a primeira metade da quinta temporada estreou no streaming, contando com oito episódios.

O enredo conta a mudança na vida de Lucifer, que decidiu não ser mais o Senhor do Inferno e trocar seu reino pelo caos revigorante de Los Angeles, onde abre uma casa noturna com ajuda da serva Mazikeen. Lá, passa a se divertir ajudando a sagaz investigadora Chloe Decker a resolver crimes. Na parte um da quinta temporada, o irmão gêmeo de Lúcifer, Michael, assume o lugar do diabo na Terra, enquanto ele volta ao inferno para resolver algumas questões. Além disso, ele finalmente se decide em relação ao que sente por Chloe, e esclarece a dúvida inicial dos fãs sobre a possibilidade de ficarem juntos.

A série, que começou em 2016, foi idealizada por Tom Kapinos e atualmente está sob o comando dos showrunners Ildy Modrovich e Joe Henderson. A sexta e última temporada foi gravada e espera data de estreia.