Viih Tube declara torcida para Juliette: "Não sei como me suportou"

A ex-BBB Viih Tube caprichou no textão nesta segunda-feira (3/5) e o motivo foi nobre: pedir desculpas e declarar torcida pela colega de reality, Juliette. Em um tom carta aberta, a youtuber rasgou a seda para a paraibana e deixou claro que a advogada é a que mais mereceu o prêmio.



"Eu realmente não sei como você me suportou em alguns momentos, não só eu, mas a maioria da casa que já duvidou de você em algum momento. Você é tão, mas tão boa que as pessoas duvidam de que realmente ainda existe alguém assim nesse mundo de tanto ódio. Você sempre foi muito pra mim, muito madura, muito pura, muito justa, mas eu nem sempre fui justa com você, as únicas cenas que eu não consigo rever inteiras são as nossas brigas, porque eu sei que errei, como eu fui capaz de soltar sua mão por medo da opinião da casa quando você precisou de mim, de ser grossa, imatura e teimosa com você, e pensar apenas em mim, nunca me perdoarei por isso", começou Viih.

A loira lembrou que alguns críticos talvez não acreditem nas palavras por Juliette, mas reforçou a torcida: "Que você tenha muito sucesso, paz e discernimento para lidar com sua nova vida, mas tenho certeza que você vai tirar de letra. E mesmo eu sabendo que as pessoas vão me xingar por fazer esse post, eu c*, ele é para nós e a verdade é que eu não mereço uma amiga como você, por isso te desejo melhor . E sei que tem gente que não apoia a amizade, eu entendo, mas me deixa torcer em paz por ela, por favor".