BBB21: Cachorrada na avenida! Gil é alvo de disputa de escolas de samba

CB Correio Braziliense

Gil poderá escolher entre o Salgueiro e a Mangueira - (crédito: Reprodução/Gshow)

Vai ter cachorrada na avenida! O quarto colocado no BBB21 Gilberto, o Gil do Vigor, está nos planos de duas escolas de samba cariocas para o carnaval de 2022, caso haja desfile, claro. O Salgueiro e a Mangueira, pelas redes sociais, demonstraram interesse em ter o economista que marcou o reality com alegria na Marquês de Sapucaí.

No Twitter, o Salgueiro disse que caberá à rainha da escola, Viviane Araújo, formalizar o convite. Segundo a mensagem, ela "disse que vai convidar Gil Nogueira para se jogar no samba. Vamos vigorar!".

A Mangueira não demorou e repostou a mensagem do Salgueiro, começando uma saudável disputa entre as agremiações. "Vai ter fila! Tô nessa empreitada também! Acho o Gil Nogueira um pedaço do povo brasileiro que é a cara da Mangueira. Tô sonhando com a sua #cachorrada e seu #TchakiTchaki lá no nossos ensaios! Vai que…", escreveu o carnavalesco da verde e rosa, Leandro Vieira.