Multishow lamenta morte de Paulo Gustavo: "Profundamente abalados"

CB Correio Braziliense

O ator e comediante fez os primeiros trabalhos no canal Multishow - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após quase dois meses internado em decorrência da covid-19, o ator Paulo Gustavo, 42 anos, morreu nesta terça-feira (4/5), às 21h12, no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Logo após a morte do artista, o canal Multishow divulgou uma nota lamentando a perda do comediante.

“Hoje, o Brasil perde um de seus artistas mais queridos. Para o público, um ídolo, um gênio da comédia. Para nós do Multishow, além de tudo isso, também um amigo e uma parte importante da nossa história”, escreveu a emissora.

Paulo Gustavo iniciou a trajetória no Multishow em 2011, com a série 220 volts. Em 2013, ele protagonizou o programa Vai que cola, um dos trabalhos de maior sucesso do ator, ao lado de grandes amigos como Marcus Majella, Tatá Werneck e Samantha Schmütz.

No ano seguinte, 2014, o comediante mostrou os bastidores da turnê que realizou por teatros ao redor do Brasil na atração Paulo Gustavo na estrada. Em 2017, ele participou de A vila, sitcom que mostrava as aventuras do ex-palhaço Rique, e, em 2018, estrelou Além da ilha, série de comédia em parceria com o Globoplay

Além das produções audiovisuais, o ator foi apresentador de seis edições do Prêmio Multishow, ao lado de personalidades como Ivete Sangalo, Tatá Werneck, Anitta, Iza e Didi Wagner. O último trabalho de Paulo Gustavo no canal foi o Especial 220 volts, exibido no Natal de 2020.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, o comediante deveria ter iniciado as gravações de uma nova série, baseada no filme Minha mãe é uma peça, em fevereiro. Porém, com o agravamento da pandemia, as filmagens foram adiadas. Além do Multishow, o seriado tinha previsão de ser exibido na Rede Globo e na plataforma de streaming Globoplay.

Confira o comunicado do canal na íntegra:

“Ao nosso amado Paulo Gustavo, da Família Multishow

Hoje, o Brasil perde um de seus artistas mais queridos. Para o público, um ídolo, um gênio da comédia. Para nós do Multishow, além de tudo isso, também um amigo e uma parte importante da nossa história.

Paulo Gustavo era energia pura, um talento nato, um grande artista. Fazia seu trabalho com maestria e foi responsável por encorajar e abrir portas para toda uma nova geração de humoristas. Democratizou o humor e levou para a TV toda a sua capacidade artística, seus personagens que eram intensos e reais. Além de excelente ator, ele foi um roteirista preciso, com textos leves e recheados de nuances. Usou seus personagens e sua própria imagem como voz ativa na luta por pautas importantes da sociedade, como o racismo e a homofobia.

Chegou ao Multishow em 2011 com o "220 Volts - A Série", levando para a telinha personagens que ficaram na história e levaram muita diversão para a vida dos brasileiros, como Senhora dos Absurdos, Sem Noção e a inesquecível Dona Hermínia, inspirada em sua mãe, Dona Déa, com quem milhões de famílias se identificam.

Nessa década de sucessos, Paulo estrelou "Vai Que Cola" (2013), ao lado de grandes parceiros e amigos como Marcus Majella, Tatá Werneck e Samantha Schmütz; "Paulo Gustavo Na Estrada" (2014), que mostrou os bastidores de sua turnê pelos teatros do Brasil; "A Vila" (2017), uma sitcom que mostrava as confusões do ex-palhaço Rique, e "Além da Ilha", uma comédia thriller em parceria com o Globoplay.

Versátil, dinâmico e com um talento incrível para transmissões ao vivo, Paulo Gustavo comandou seis edições do Prêmio Multishow, dividindo o palco com nomes como Ivete Sangalo, Tatá Werneck, Anitta, Iza e Didi Wagner. Seu último trabalho no Multishow foi o "Especial 220 Volts", feito em parceria com a TV Globo e exibido no Natal de 2020.

À família do Paulo - Dona Déa, Júlio Marcos, Ju Amaral, Thales e os meninos, Gael e Romeu - todo o nosso carinho e solidariedade.

Que a longa e difícil luta do Paulo pela vida seja um marco para que nosso país se una no combate à pandemia.

Nós, da Família Multishow, estamos profundamente abalados, mas seguiremos com a missão do Paulo Gustavo, que era a de tornar o humor uma forma de cura, de alento, de escape para essa loucura toda que vivemos.

Muito obrigado por ter dividido com o Brasil todo seu talento e sua alegria. Você marcou a nossa história. Palmas eternas para você, nosso amado PG.”