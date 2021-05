BBB21: Fiuk confessa ter sido "over" ao falar de dificuldades financeiras

CB Correio Braziliense

Fiuk negou mesada de R$ 5 mil - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Na reta final do BBB21, o cantor e ator Fiuk adotou a postura de reclamar da condição financeira para conseguir evitar uma eliminação antes da final. Argumentando que a pandemia foi prejudicial à classe artística, ele falou várias vezes sobre dificuldades financeiras. Agora, fora da casa, em coletiva de imprensa, Fiuk desceu um pouco o tom e reconheceu que foi "over" no reality.

"A pandemia foi muito complicada para nós, da classe artística. Eu vivo de evento desde os meus 16 anos de idade. Eu passei por um momento ruim mesmo, como tantos artistas e tantas pessoas da minha classe. Ali dentro (no BBB), as coisas são muito intensas e fortes. Então eu fui um pouquinho over, com um desespero. Quando você olha aquele prêmio, você fica espantado" reconheceu.

O ator também aproveitou para desmentir os rumores de que receberia uma mesada de R$ 10 mil que teria sido cortada para R$ 5 mil na pandemia. "Eu sou emancipado desde os 16 anos de idade e ninguém me dá um real pra nada. Mas é óbvio que iam inventar um monte de coisa do tipo. Se eu recebesse mesada do meu pai, se ele tivesse conduzido minha vida assim, eu falaria", afirmou.