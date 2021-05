BBB21: Dia 101 tem reencontro marcado por lágrimas, desabafos e perdão

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Rede Globo/reprodução)

Agora, é oficial: o BBB21 chegou ao fim! E para fechar com chave de ouro, o último dia ainda rendeu diversos momentos emocionantes, com clima de despedida.



Na noite deste sábado (08), foi exibido o especial ‘BBB dia 101’, que mostrou um pouco do reencontro dos brothers e sisters do 'Big dos Bigs'.

Eles voltaram à casa mais vigiada, um dia após a final, e entraram assim como no primeiro dia: um por um, pela porta da frente.

Com direito a cooler, pulo na piscina e um acerto de contas 'paz e amor', os ex-brothers passaram mais um dia (e o último) juntos na casa para “relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento”. Dessa vez, sem a pressão do jogo ou competição.

No maior clima de “do terceirão pra vida”, o encontro foi marcado por lágrimas, desabafos e reconciliações. Sobrou até para Tiago Leifert, que também se emocionou ao despedir-se da edição e foi aplaudido de pé pelo elenco.

Dos 20 confinados, apenas Arcrebiano não participou do encontro, por já estar confinado para a nova temporada do reality de ação "No Limite".

Confira os melhores momentos do dia 101 do BBB21:

Lucas Penteado resolve seus B.O’s

Lucas Penteado, enfim, teve a chance de conversar com seus grandes desafetos no reality: Karol Conká e Nego Di. Assim que entrou na casa, o artista chamou os dois para conversar e resolveu deixar os atritos no passado.

Ele garantiu ao humorista que os problemas entre os dois ficaram no jogo, e se abraçaram: “Desculpa qualquer coisa. Independente do que você achar, você é meu parceiro de jogo”, declarou o ator.

Apesar de formarem dupla nas primeiras provas, a amizade entre eles dentro do reality não foi pra frente. Nego Di foi muito criticado pelo seu comportamento agressivo e excludente com Penteado, enquanto o ator ainda estava na casa, e foi considerado traidor após vetar o brother da prova.

Em seguida, Lucas abraçou Karol Conká e também a “absolveu” dos conflitos que aconteceram no confinamento. “O que ficou pra trás, ficou pra trás. Se precisar, nós estamos aí. Vida que segue”, tranquilizou Lucas, que ainda continuou: “Você não cometeu crime nenhum. Errar é humano”.

Karol, então, rebateu: “Ah, um pouco”. “Eu errei feio, eu entendi o que eu fiz. Não foi crime, mas foi atrocidade”, confessou ela.

“Você não é criminosa. Tem gente muito pior aí fora e ninguém fala nada. Você tá querendo se redimir”, confortou o ator. “Você entrou como uma diva do pop, e saiu como ser humano”, concluiu Penteado.

Durante o programa, a rapper foi acusada de tortura psicológica contra Lucas pela sua estratégia de isolar o ator da convivência da casa, obrigando-o até a comer sozinho, além de disparar diversos xingamentos contra ele, chamando-o de ''louco", "merda" e ''abusador''.

No documentário “A vida depois do tombo”, o ator não quis encontrá-la para conversar pessoalmente, pois até então, ainda não estava preparado. Mas o encontro, enfim, aconteceu e tudo terminou bem.

Isso aqui serviu muito, pra todos verem que o Lucas sempre foi coração e agiu na humildade sempre, e que a Karol realmente aceitou que errou e está aberta para aprender, o jogo acabou. Vida que segue, sucesso a todos ????#BBBDia101 | Mamacita | Carla e Arthur | #BBB101 | Gil pic.twitter.com/zwONPkgyiK — Reality’s da Depressão ???? (@realitysdadepre) May 9, 2021

Uma nova Karol Conká

Além de se resolver com Lucas, a rapper ironizou a própria participação como a grande vilã do BBB21: “Eu falei que não tinha medo do cancelamento, saí como a mais cancelada”, brincou.

A cantora foi eliminada com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do BBB, e contou que o seu comportamento no jogo foi o mais difícil de assimilar ao sair da casa.

"O mais difícil foi me reconhecer nas cenas que eu estava mais agressiva, aceitar o jeito que eu fiquei... Tudo o que eu vi me fez ficar muito mal", disse ela.

“Esse ano foi o ano da reflexão e da rejeição. Eu não julgo mais ninguém depois disso, eu não julgo... Não sei se eu consegui assistir tudo, mas o que eu assisti eu fiquei muito mal”, completou.

Gil: representatividade e respeito

Depois de protagonizar a edição com muita ‘cachorrada’ e ‘tchaki tchaki’, o pernambucano comentou sobre o impacto que a sua participação no reality teve no ‘mundo exterior’, principalmente na igreja em que frequenta.

Segundo ele, agora, a igreja mórmon colocou uma regra para que todos os missionários estudem sobre identidade de gênero.

Dentro da casa, Gil já havia comentado sobre o medo da não aceitação dos seus amigos da igreja, devido ao dilema que vive entre religiosidade e sexualidade. O brother já foi missionário mórmon e superou desafios — na vida e na igreja — para se assumir homossexual.

Em conversa com Tiago, o economista afirmou que a “a mensagem do respeito e da aceitação foi passada”, mas que deve ser para todos: "A gente precisa aceitar o erro do próximo e a aceitação do próximo. Ninguém merece ser atacado, ninguém merece sofrer ameaça, ninguém merece sofrer esse tipo de coisa. Então, eu espero um dia, ver uma torcida grande de Big Brother fazer a maior esculhambação de voto, de jogo, mas a pessoa sair da porta e o jogo acabar ali e todo mundo abraçar também”, disse Gil.

Para completar a ‘cachorrada’, ele ainda juntou seus três amores - Lucas, Arthur e Fiuk - bem pertinho. E aproveitou para criar as últimas teorias sobre alguma dinâmica no encontro.

Gil também teve sua passagem elogiada por Tiago Leifert, que revelou ter reconhecido a importância e simbolismo de Pabllo Vittar através dele: “Ver a Pabllo Vittar fazendo sucesso, sendo aceita da forma que é, cantando do jeito que canta, com o falsete que canta, fazendo o que faz, sendo outra pessoa no Instagram e se apresentando de um outro jeito, extremamente poderosa, falei: 'Ah, agora eu entendi, porque tem um monte de gente que quer fazer isso e não consegue, apanha na rua exatamente por isso’”, disse o apresentador.

"Ninguém merece ser atacado, ninguém merece sofrer ameaça, ninguém merece sofrer esse tipo de coisa, então eu espero um dia, ver uma torcida grande de Big Brother fazer a maior esculhambação de voto, de jogo, mas a pessoa sair da porta e o jogo acabar ali e todo mundo abraçar tb” pic.twitter.com/m87kQrGsh5 — Gilberto Nogueira ???? (@gilnogueiraofc) May 9, 2021



Juliette, a campeã

No especial, Juliette teve a chance de reencontrar os colegas de confinamento e colocar o papo em dia - já que ainda não tinha tido a oportunidade de ver nada sobre o confinamento.

A paraibana contou que ainda estava em êxtase com a repercussão da sua trajetória na casa, e revelou que até recebeu uma ligação de Anitta, a parabenizando pela vitória.

O aguardado encontro entre Lucas e Juliette finalmente aconteceu e os dois ficaram empolgados ao se verem. "Você fez história. A única diferença que você teve com os outros participantes foi a paciência e a compreensão de que o outro estava ali", disse Lucas, que ainda atualizou o 'funk da Juliette', criado por ele dentro da casa.

Esse foi o último discurso de Juliette no #BBB21 e a palavra que define é: ORGULHO!

pic.twitter.com/b5Gh6ehnNg — Juliette (@juliette) May 9, 2021

Para finalizar o programa, a campeã mandou um recado para sua torcida de ‘cactos’, pedindo mais empatia com todos os participantes fora do jogo:

“O que eu sei é que muitas pessoas gostam de mim, e gostaram por admirar que em vários momentos eu tive empatia. (...) Então, desejo que vocês também tenham empatia, não é hora de atacar ninguém. quero que esse amor seja transbordado não só pra mim e sim para todo mundo", disse Juliette.

Mas ela não foi embora sem antes agradecer à torcida que a fez campeã, com mais de 90% dos votos: “Obrigada meus amores”, disse ela, se dirigindo a um cacto na casa.





Viih Tube e Juliette: amizade abalada?

Assim que Juliette entrou pela porta da casa, Viih Tube foi às lágrimas imediatamente e desabafou com Gil: “Eu fiz muito mal pra ela”.

E quando se abraçaram, a youtuber tratou logo de pedir desculpas para a paraibana: “Eu espero mesmo que você me perdoe”.

“Eu ainda não tive tempo de ver nada”, confessou Juliette.

E a cara da Viih Tube na hora que a Juliette entrou. #BBB21 ???????????? pic.twitter.com/kMe5d5gCsJ — Carol ???????? (@carolinybotelho) May 9, 2021

Durante o jogo, as duas cultivaram uma aliança, entre ‘tapas e beijos’. Apesar de dizer que gostava muito de Juliette, Viih desconfiava da amiga, duvidava de seus posicionamentos e achava que a paraibana não ficava feliz por suas vitórias.

Depois da exibição do especial, a youtuber, que foi tida como “falsa” pelo público, fez um desabafo sobre a reação dos fãs com a sua amizade com Juliette no Twitter.

Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar pra ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início! — Viih Tube ???? (@viihtube) May 9, 2021

Falsas expectativas do Nego Di

Apesar de ter prometido ‘fogo no parquinho’, Nego Di teve uma aparição amena e mudou de discurso. Desde sua eliminação, o humorista não tem poupado críticas ao reality e até rompeu contrato com a emissora.

Agora, ele admite que não se arrepende de ter entrado no programa e que o fez enxergar seus erros mais claramente: “Já fui cancelado várias vezes. Quando eu saí, o que eu mais pensava era 'acabou minha carreira', 'acabou a minha vida'. Senti muita vergonha. Ter participado disso aqui me fez refletir várias coisas da minha vida, porque os mesmos erros que cometi aqui dentro cometia no mundo lá fora. Todo mundo me pergunta se eu me arrependo e digo que não. Foi muito bom participar desse programa”.