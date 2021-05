BBB21: Sincera, Thaís admite compra de óculos na Feira dos Importados

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Se dentro da casa do Big Brother Brasil 21, Thaís Braz não animou muito o público por ser mais introvertida, fora do reality, contudo, a dentista de Luziânia está ganhando cada vez mais fãs ao apostar em uma personalidade "sincerona" e cômica.



Pelas redes sociais, nesta sexta-feira (7/5), a moça compartilhou algo que muitos fazem, mas poucos admitem — especialmente para 3,4 milhões de seguidores: Thaís admitiu que comprou os óculos que usa diariamente na Feira dos Importados, no Distrito Federal. A moça ainda riu dos que também adoram uma pechincha, mas tentam esconder.

Lembrando que Thaís fez parte do BBB 101, programa que vai ao ar neste sábado (8/5) e reuniu todos os participantes do reality dentro da casa. Será que teve mais sinceridade com o Fiuk?