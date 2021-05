Ex-BBB Arthur recebe ameaças de morte ao sair do reality

CB Correio Braziliense

Arthur foi eliminado com 61,34% dos votos - (crédito: TV Globo/Reprodução)

A passagem pela casa do BBB costuma render bons frutos para quem se aventura. Para o crossfiteiro Arthur não é só isso que está acontecendo. O rapaz disse, via Twitter, que vem recebendo ameaças de morte desde que saiu do reality.

"Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", afirma Arthur, eliminado em 27 de abril, com 61,34% dos votos.

Ele continua pedindo aos seguidores que gostam dele não façam isso "com nenhum outro participante ou qualquer pessoa."