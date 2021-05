Padre Fábio de Melo brinca com Juliette ao falar sobre boletos atrasados

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A mais nova campeã do Big Brother Brasil (BBB), Juliette Freire, ainda está gerando muitos comentários mesmo após sair da casa. A mais nova milionária chamou a atenção do padre Fábio de Melo nas redes sociais após compartilhar uma foto mostrando o look para participação no Domingão do Faustão de 9 de maio.

Nos comentários da publicação, o padre brincou com a maquiadora: "Já está com cara de quem não sabe o que é ter um boleto em atraso". De acordo com o Uol, a sister usava um roupa igual a de Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013, no início do mês de abril. Jake também é ex-participante de A Fazenda 12, reality da Record TV.

Juliette já revelou que a prioridade do dinheiro será para cuidar da saúde da mãe, Fátima, além de querer dar mais conforto para a família: "Tenho planos urgentes, que é cuidar da saúde da minha mãe, deixar minha família confortável, numa casa e tudo mais".