70ª edição do Miss Universo terá comentários da drag queen Ikaro Kadoshi

(crédito: Divulgação TNT)

No próximo domingo (16/5) será realizada a noite mais aguardada pelas misses participantes da 70ª edição do Miss Universo, no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, na Flórida, Estados Unidos.

As representantes de 74 países já estão confinadas em Miami para a preparação da grande noite. As concorrentes terão o desafio de conquistar os jurados não apenas pela beleza física, mas também por posicionamentos que empoderem as mulheres frente aos seus grandes desafios.

A TNT transmite ao vivo e com exclusividade a 70ª edição do concurso, com a tradução simultânea de Robert Greathouse. A novidade fica por parte dos comentários do jornalista Ikaro Kadoshi, primeira drag queen da história a apresentar o prêmio na televisão.

Em conversa por telefone com o Correio, Ikaro afirmou que está muito feliz em fazer parte do evento, mas que a ficha ainda não caiu. "Estou no modo respira, aceita e vai. Não pensa para não chorar. A ficha não caiu, só vou entender tudo depois", conta.

O jornalista já havia sido chamado para comentar o Miss Universo em uma live no canal do YouTube do TNT em 2018 e agora recebeu o convite para comentar durante a transmissão pela TV. A participação como drag queen é um marco histórico que, para Ikaro, vai além da conquista da comunidade LGBTQIA+.

"A gente entende que a drag só pode ir até um ponto. Não é apenas uma conquista, é retomar o espaço por direito." disse.

Além de 20 anos como drag, Ikaro já passou por diversas áreas e hoje coleciona funções. Ele é jornalista, apresentador do Drag me as queen, no canal E, celebrante de casamento, palestrante, ex-atleta. Entre outras coisas, ele já inaugurou rua, se apresentou em cima de caixa de cerveja, deu nome a uma boate na República Dominicana e discursou na Câmara dos Deputados.

Top favoritas

Quando perguntado sobre suas favoritas, Ikaro falou que adoraria anunciar que a coroada é Julia Gama, representante do Brasil, e fez questão de falar sobre a importância da miss no contexto em que estamos vivendo. "Mesmo se ela não ganhar queria que ela entendesse a importância que ela tem como miss em meio a tudo que estamos vivendo hoje, o quanto ela é necessária. A beleza da alma supera a beleza do corpo e do rosto", completou

No top 3 do comentarista estão as misses Brasil, África do sul e Canadá, mas Ikaro confessou que sempre dará prioridade para a representante brasileira.



Representante do Brasil

A gaúcha Julia Gama, 28 anos, é atriz, modelo e rainha da beleza brasileira que venceu a etapa nacional que leva a melhor candidata ao concurso Miss Mundo, este sendo o Miss Mundo Brasil em sua edição de 2014. Em agosto de 2020, Julia foi indicada como Miss Brasil Universo e irá representar o país na 70ª edição do Miss Universo de 2021.

Expectativa

O comentarista disse que está com as expectativas altas por ser sua estréia histórica e pelo concurso ser mais dinâmico esse ano. O foco será em oferecer alívio, felicidade e cor para quem estiver assistindo. O show será do Pit Bull e podemos esperar por trajes coloridos e neons.



Miss Universo

Criado em 1952, o Miss Universo é promovido pela Miss Universe Organization, empresa de William Morris Endeavor. Devido à pandemia, o concurso foi suspenso em 2020, permitindo que a última vencedora, a sul-africana Zozibini Tunzi tivesse um reinado de quase um ano e meio, um dos mais longos da história. A coroação deste ano será para o título de Miss Universo 2020 e há a possibilidade de terem duas coroações no mesmo ano.

Serviço

70ª edição do Miss Universo - Domingo, dia 16 de maio, às 21h, na TNT.

