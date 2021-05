Henri Castelli e namorada participam de live nesta terça, em Brasília

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Na noite desta terça-feira (11/5), o ator Henri Castelli irá participar de uma live com a namorada, a modelo e influenciadora Sabrina Caminski, em Brasília. A live Hash Talk, do apresentador Fellipy Lima, será realizada a partir das 20h, no canal no YouTube da Hash Talk.

O casal, que veio exclusivamente para o bate papo, e o apresentador prometem que o papo incluirá diversos temas, como trabalho, polêmicas e fofocas globais. Recentemente passaram pelo Hash Talk celebridades como Felipe Prior, Aloísio Chulapa, Marcelo Bimbi e André Coelho.

O artista e a namorada já estão na capital aproveitando o dia livre para conhecer a cidade. Nas redes sociais, os dois já compartilharam que visitaram o Memorial JK, museu e centro cultural brasileiro construído para homenagear Juscelino Kubistchek.

Em dezembro, o ator foi de vítima de agressão em Maceió, além de ter sofrido graves fraturas no rosto. A polícia identificou os agressores do ator Henri Castelli e vai indicia-los por lesão corporal grave. Segundo a polícia, a briga teria ocorrido depois que ele reclamou de uma festa.