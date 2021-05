Jornalista britânico se confunde e diz que a rainha Elizabeth II morreu

Na manhã desta quarta-feira (12/5), o jornalista Alastair Campbell se confundiu e acabou se precipitando ao comentar a morte da rainha Elizabeth II. Durante exibição ao vivo do jornal britânico Good morning Britain, o âncora acidentalmente fez o comentário que acabou passando despercebido.

Enquanto ele e a apresentadora Susanna Reid entrevistavam o ator e ex-jogador de futebol Vinnie Jones, o jornalista falava sobre luto e saúde mental, quando decidiu citar o caso da família real: "Conversamos muito sobre o Príncipe Philip após a morte da rainha".

.@GMB .@campbellclaret accidentally announces death of the queen! (He did apologise) #PrincePhilip #queen #gmb ???? Queen calls up GMB to confirm she is still very much alive! ???? pic.twitter.com/XXmCbdoHBQ