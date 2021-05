Aos 106 anos, morre o ator e diretor Norman Lloyd, com 80 anos de carreira

VO Victória Olímpio

(crédito: Getty Images)

O ator, diretor e produtor Normal Lloyd, conhecido pela extensa carreira no cinema, faleceu aos 106 anos de idade. De acordo com a Variety, o amigo Dean Hargrove confirmou a morte, afirmando que Lloyd morreu nesta terça-feira (11/5), em casa, em Los Angeles. De acordo com o Deadline Hollywood, Lloyd morreu dormindo.

Com mais de 80 anos de carreira, o diretor colaborou e trabalhou com famosos do cinema como Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock e Orson Welles. Ele foi casado por 75 anos com Peggy Craven Lloyd, atriz da Broadway que faleceu em 2011, aos 98 anos.

Lloyd trabalhou em diversas áreas como teatro, rádio, televisão, e em 1942, estreou no cinema ao participar do filme Sabotador, de Alfred Hitchcock. O artista ficou muito conhecido também pelas participações em A época inocência, de Martin Scorsese em 1993, e em Sociedade dos poetas mortos, interpretando o diretor do colégio e trabalhando ao lado de Robin Williams, em 1989.

O ator publicou a autobiografia Stages, em 1993. A última aparição como ator no cinema foi em 2015, ao participar da comédia Descompensada, com Amy Schumer e dirigida por Judd Apatow. Na obra, Lloyd interpretou o personagem Norman.