Após saída da Globo, Faustão deve assinar contrato com Band

VO Victória Olímpio

(crédito: Raquel Cunha/TV Globo)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, vai assinar na próxima semana o contrato de cinco anos com a Band, valendo a partir do ano que vem. As especulações sobre onde ele trabalharia começaram logo após anúncio de sua saída da Globo, no começo deste ano.

Segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, ele vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário no fim do horário nobre. A Band projetou Faustão nacionalmente enquanto ele apresentava o programa Perdidos na noite, de 1984 a 1988. Após esse período, ele começou a trabalhar na Rede Globo.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a última edição do Domingão do Faustão irá ao ar em em 26 de dezembro, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados.

Para substituir o programa da tarde dominical, a emissora afirmou que, nos próximos meses, a equipe criativa vai se reunir e “definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022”.