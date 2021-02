Huck quer apoiar 'vaquinha' para Lucas; políticos se solidarizam

Ed Estado de Minas

Fora da edição deste ano do Big Brother Brasil desde a manhã deste domingo (7/2), o ator e rapper Lucas Penteado recebeu solidariedade de diversas figuras públicas. O apresentador Luciano Huck, da Rede Globo, prometeu impulsionar a “vaquinha’” criada por fãs do ex-participante do reality show. Políticos, por seu turno, enalteceram a trajetória de Lucas, forjado em ocupações estudantis.

“Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele (Lucas) merece”, disse Huck, no Twitter, pedindo a internautas o endereço virtual da campanha em prol de Lucas.

Aqui em casa somos Gilberto, Lucas & Sarah por inúmeros motivos. Estou seguro que toda a violência emocional, todo preconceito e o cancelamento que Lucas sofreu se transformarão em acolhimento, reconhecimento e força aqui fora. #BBB — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 7, 2021

Na casa do BBB21, ele manifestou o desejo de utilizar parte do prêmio de R$ 1,5 milhão para presentear a mãe com uma casa. A decisão de Lucas foi comunicada aos demais brothers pelo Big Boss às 8h30. O participante pediu deixar o programa depois de uma noite de festa agitada. Ele beijou o colega Gilberto e assumiu ser bissexual, posição questionada por rivais na disputa, que enxergaram o ato como uma estratégia de jogo.

A comediante Tatá Werneck também manifestou interesse em ajudar Lucas, que recebeu a solidariedade de Neymar, futebolista do Paris Saint-Germain, da França.

Áurea e Freixo prestam apoio ao artista

Pelas redes sociais, lideranças políticas também comentaram a decisão de Lucas de deixar a atração global. “A juventude que vai mudar o mundo é preta e é da quebrada. Só vem, Lucas Koka! Força!”, escreveu a deputada federal mineira Áurea Carolina (Psol), mencionando um dos apelidos do paulista.

A juventude que vai mudar o mundo é preta e é da quebrada. Só vem @koka_lucas! Força! #bbb21 — Áurea Carolina (@aureacarolinax) February 7, 2021

Também parlamentar federal, Marcelo Freixo (Psol) enalteceu a postura do ex-brother. “Lucas, você é um garoto incrível, tem um coração enorme e vai receber todo nosso carinho e apoio aqui fora. Respeito muito sua decisão e admiro sua coragem. Espero em breve poder te dar um abraço”.

Lucas, você é um garoto incrível, tem um coração enorme e vai receber todo nosso carinho e apoio aqui fora. Respeito muito sua decisão e admiro sua coragem. Espero em breve poder te dar um abraço. @koka_lucas — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 7, 2021

A deputada estadual paulista Leci Brandão (PCdoB), sambista e ativista do movimento negro, compartilhou uma postagem em que o cantor Mumuzinho valoriza o fato de Lucas ter assumido a bissexualidade em rede nacional.

Confira mais publicações:



Que @koka_lucas receba o carinho e a admiração aqui fora, que não recebeu lá dentro do #BBB21. E, mais uma vez, quem ganhou foi a LGBTfobia, o racismo, a intolerância, o elitismo. A @RedeGlobo também precisa se responsabilizar por tanta violência. — Talíria Petrone (@taliriapetrone) February 7, 2021

O BBB está escancarando o sofrimento que milhares de jovens sofrem no país. A alta de suicídios, casos de ansiedade e depressão entre nossos jovens vem acompanhados de preconceito, desprezo e falta de escuta. Precisamos acolher e não fazê-los SAIR! Toda força à você, @koka_lucas! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) February 7, 2021