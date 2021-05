Colin Farrell entra na Justiça para conseguir tutela do filho

VO Victória Olímpio

(crédito: Getty Images/Instagram)

O ator Colin Farrell entrou com pedido na Justiça dos Estados Unidos pela a tutela legal do filho, James Padraig, que completa 18 anos em setembro. O jovem é filho de Colin com a ex-namorada, Kim Bordenave, e é portador de Síndrome de Angelman. Separados desde quando o filho era bebê, Colin e Kim mantêm uma boa relação, o que pode facilitar no pedido judicial.

Segundo o The Blast, o objetivo é garantir o controle das decisões médicas e legais mesmo depois que James atinja a maioridade, além de auxiliá-lo com as consequências da doença genética, que causa deficiência de desenvolvimento e sintomas relacionados aos nervos.

James foi diagnosticado com a doença logo após o nascimento, em 2003. A síndrome causa, ainda, problemas alimentares, dificuldades na fala e no aprendizado, além de problemas de locomoção, transtornos de sono e outras complicações.

Farrell costuma ser discreto sobre a vida pessoal, mas já falou em entrevistas e eventos sobre o filho. O artista também faz doações a Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics, instituto que ajuda famílias carentes com membros que sofrem com a doença.