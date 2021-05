Com Dua Lipa confirmando o favoritismo, Brit Awards revela vencedores

PI Pedro Ibarra*

Com as duas vitórias em 2021, Dua Lipa acumula cinco Brit Awards - (crédito: John Marshall/AFP)

Maior evento anual da música britânica, o Brit Awards revelou os vencedores da edição de 2021. Amplamente favorita desde o anúncio dos indicados, Dua Lipa confirmou posto e levou dois prêmios, Álbum do ano e Melhor artista britânica feminina, sendo o grande destaque da premiação. O grande show foi realizado na O2 Arena, em Londres na última terça-feira (11/5).

Dua Lipa foi a artista feminina com maior número de streams em 2020 e muito por conta do álbum Future Nostalgia, vencedor do Brit deste ano e que também havia vencido o Grammy. Além disso, pelo destaque que recebeu durante o ano passado, ela saiu na frente em Melhor artista britânica feminina. Dua recebeu ainda o maior tempo de apresentação musical durante a premiação e fez um medley com quatro músicas do álbum vencedor.

Nos outros prêmios principais da noite, os favoritos também foram os vencedores. Harry Styles ganhou Melhor single britânico com Watermelon sugar, música com a qual venceu o Grammy, e desbancou Dua Lipa e grandes nome do Grime, gênero do hip-hop britânico, como AJ Tracey, Headie One e Young T & Bugsey. Na categoria de Artista revelação, Arlo Parks ganhou após um ano arrasador, deixando grandes figuras de 2020 como Celeste, Joel Corry e os próprios Young T & Bugsey, de mãos abanando.

Outro ponto alto do Brit Awards 2021 foi o girl group Little Mix. As cantoras britânicas, que nas últimas duas semanas anunciaram que as integrantes Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards estão grávidas, venceram a categoria de Melhor banda britânica e se tornaram o primeiro grupo de mulheres a ganhar o prêmio na história. “É uma loucura sermos as primeiras, com tantas bandas boas de mulheres na história da música britânica”, afirmou Perrie, quando perguntada sobre fazerem algo sem precedentes pelo apresentador Jack Whitehall.

Foi uma noite de bandas femininas. O prêmio de Melhor banda internacional também foi para um grupo formado exclusivamente por mulheres. Haim, banda formada pelas irmãs Este, Alana e Danielle Haim, ganhou este reconhecimento após um ano que mudaram de patamar com o lançamento do disco Women in Music part. 3. Elas desbancaram os favoritos BTS e Run The Jewels. No restante das premiações internacionais, não houve surpresas, com The Weeknd levando Melhor artista masculino e Billie Eilish, a categoria feminina.

Taylor Swift também fez história. Vencedora de um Brit em 2015, a cantora norte-americana foi escolhida para receber o prêmio honorário Global Icon, dado pelo conjunto da obra e impacto na música mundial. Ela se tornou a primeira mulher e primeira artista não-britânica a levar a honraria. Antes de Swift, apenas David Bowie, Elton John e Robbie Williams foram agraciados.

Brit da esperança

A premiação teve um ar diferente. Conhecida por lotar a maior arena de Londres, o Brit fez a primeira edição em meio à pandemia e foi usado de teste para a Inglaterra. Com um bom desenvolvimento da vacinação no país, foi possível colocar na O2 Arena um público de 2500 pessoas, todas trabalhadoras da linha de frente contra a covid-19, além de 1500 convidados, entre músicos e pessoas ligadas a indústria fonográfica.

Sem a multidão de anos anteriores, havia a expectativa para como estaria o clima, que foi de muita esperança e mostrou que o Reino Unido vê uma luz no fim do túnel e vislumbra como será verdadeiramente o futuro dos eventos pós-pandemia no país.

Vencedores do Brit Awards 2021

Artista Solo Masculino Britânico

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Artista Solo Feminina Britânica

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Single Britânico

220 Kid & Gracey – Don’t need Love

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith – Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon sugar

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – Ain’t it different

Joel Corry ft MNEK – Head & Heart

Nathan Dawe ft KSI – Lighter

Regard & Raye – Secrets

Simba ft DTG – Rover

Young T & Bugsey ft Headie One – Don’t rush



Grupo Britânico

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Artista revelação

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey



Grupo Internacional

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

Artista Solo Feminina Internacional

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Artista Solo Masculino Internacional

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Álbum Britânico do Ano

Arlo Parks – Collapsed In sunbeams

Celeste – Not your muse

Dua Lipa – Future nostalgia

J Hus – Big conspiracy

Jessie Ware – What’s your pleasure

*Estagiário sob a supervisão de