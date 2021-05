Datena critica Zezé di Camargo em programa: "Está meio metido''

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O apresentador José Luiz Datena criticou Zezé di Camargo durante apresentação ao vivo do Brasil urgente, da Band, nesta quarta-feira (12/5). Ele falava sobre sobre o estado de saúde do cantor, que foi levado às pressas para o hospital após sentir dores no peito, mas que já estava bem após passar por um cateterismo.

"O Sérgio Reis tem cinco stents e canta bem pra caramba. O Zezé tem um e canta bem pra caramba. Eu podia arriscar, né? Eu tenho seis. Eu podia ser o Frank Sinatra com seis stents no coração", brincou Datena mesmo após o músico esclarecer que não havia colocado um stent.

Datena falou com a produção para tentar ligar para o sertanejo, mas demonstrou descontentamento com o artista: "Vamos tentar ligar pro Zezé. Vamos ver se ele atende, mas está metido ultimamente, não atende ninguém".