Lázaro Ramos apresentará programa na TV Cultura

Lázaro Ramos vai apresentar programa sobre avanços sociais - (crédito: Camila Cunha)

O ator Lázaro Ramos será apresentador do programa Trip transformadores, na TV Cultura, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Uol. A atração estreia dia 22 de maio e vai contar com entrevistas e encenação de textos.

Cada episódio terá Lázaro (que também esteve à frente de programas como Espelho, no Canal Brasil) na apresentação, convidados ligados a avanços sociais sendo entrevistados por outro convidado e um ator interpretando textos relacionados à temática. O programa será semanal, aos sábados, e a temporada terá cinco episódios.

Na estreia serão dois convidados. O líder indígena e escritor Ailton Krenak conversa com o cineasta Fernando Meirelles. Os textos serão interpretados por Jesuíta Barbosa. O outro será Neide Santos, criadora do projeto Vida Corrida, no Capão Redondo (SP). Ela será entrevistada pela atriz Barbara Paz e a interpretação será de Maeve Jinking.