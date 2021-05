Mumuzinho lança EP Playlist 2 com feat sertanejo

PZ Prisley Zuse*

Mumuzinho fez parceria com Matheus e Kauan no novo projeto - (crédito: Bruno Fiorovanti)

Nesta quinta-feira (13/4), Mumuzinho lança a segunda parte do projeto Playlist 2 com seis músicas inéditas. Pela primeira vez na carreira, o cantor gravou o primeiro feat sertanejo ao lado da dupla sertaneja, Matheus e Kauan, com a música Tomara. O EP conta também com a participação de Karinah e Diogo Nogueira.

“Matheus e Kauan são referência de dupla sertaneja da atualidade, sem falar, que são pessoas incríveis, humildes e super parceiros. Como sempre tive vontade de fazer essa mistura desses estilos musicais tão populares e tipicamente brasileiros, na hora pensei neles e fiquei muito feliz que aceitaram de primeira”.

Matheus, da dupla Matheus e Kauan, comentou sobre o lançamento da parceria entre os ritmos brasileiros. “Mumu é um grande amigo e parceiro. Estar com ele neste lançamento é mais que especial. Vamos levar alegria para as pessoas, neste momento tão difícil que estamos passando, e isso é o que a gente sabe fazer de melhor. Estamos juntos Mumu”, finalizou.

Além da dupla sertaneja, o álbum conta com a participação da cantora Karinah. “O pagode precisa que cada vez mais vozes femininas sejam reveladas e eu sou o maior apoiador e incentivador. Karinah é uma amigona minha, de longa data. Ela vem fazendo um trabalho incrível e, neste meu EP, fiz questão de exaltar a força da mulher, valorizando as vozes femininas do pagode/samba”, destacou Mumuzinho.

Com uma pegada mais romântica, o EP foi produzido em parceria com Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, e Leandro Gomes, que são amigos do cantor. “Eles estavam ao meu lado na produção dos meus três primeiros álbuns que traziam essa pegada mais romântica que eu amo cantar. Então, quando começamos a produzir esse álbum, nossa inspiração foi retomar esse lado mais romântico e foi tanta música boa e incrível aparecendo, que resolvemos dividir esse trabalho em EP1 e EP2”.

A primeira parte de Playlist conta com sete faixas e traz a música romântica para o samba brasileiro. A faixa-título entrou no Top 200 do Spotify Brasil e soma mais de nove milhões de streams só na plataforma. “Eu amo cantar um pagodinho romântico, aquele que pega no coração e faz a galera cantar com a alma, sabe?!”.

O jurado do The Voice + comentou que o programa foi um verdadeiro presente na sua carreira e que aprendeu com as experiências de cada participante. “Uma verdadeira escola de amor, recheada com talentos incríveis”.

Durante a conversa, o cantor, que esteve bem ativo nas redes sociais ao falar sobre o BBB, comentou que gostou do resultado do reality, porém sua torcida era para Camila. “Juliette foi uma participante brilhante, sincera e com um coração lindo. Mereceu a vitória. Gostava muito dos três finalistas, mas a minha torcida era da Camila, que, inclusive, participou do meu clipe Playlist.”

Além do EP completo ,será laçado o clipe da música Tomara, em parceria com Matheus e Kauan. Dirigido por Bruno Fiorovanti e pelo próprio cantor, foi gravado no tradicional bar Rio Scenarium e traz um ar dos anos 1070. Os clipes das outras músicas serão divulgados semanalmente.