Globo nega que Juliette irá apresentar o programa 'É de casa'

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/G Show)

A Rede Globo informou na tarde desta quinta-feira (13/5), que a campeã do Big Brother Brasil (BBB21), Juliette Freire, não fará parte do time de apresentadores do programa É de casa. A informação havia sido confirmada nesta manhã por Nelson Rubens, do TV Fama.



A assessoria da rede Globo informou ao Correio que o contrato da maquiadora não foi renovado após término do reality show: “O contrato com a Juliette terminou ao final do ‘BBB 21’ e não foi renovado”.



Segundo o jornalista, Juliette já estava se organizando para começar a nova carreira como apresentadora do programa, que vai ao ar todos os sábados pela manhã.

Apesar do contrato com a Globo não ser verídico, a advogada recebeu propostas das gravadoras Sony Music, Warner e Universal, todas interessadas na carreira musical da paraibana. Durante o reality, a participante encantou os brasileiros com sua voz.