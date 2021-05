Solteira em NY! Luciana Gimenez e Eduardo Buffara estão separados

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Discreta na vida pessoal, a apresentadora Luciana Gimenez, 51 anos, terminou o relacionamento com o empresário Eduardo Buffara, 30, sem grandes alardes. O casal estava junto — de forma assumida —desde setembro do ano passado.



Atualmente Luciana está em um passeio por Nova York. No Instagram dela chovem stories das caminhadas por Soho e vídeos dos prédios da cidade.

Segundo a assessoria de Luciana, o término foi pacífico e ocorreu por "questões de agenda", já que a mulher estava morando em São Paulo e o homem no Rio. A relação não rendeu nenhum filho ao casal. Lembrando que a apresentadora já tem dois herdeiros: Lucas, 21 anos (fruto da relação com o Rolling Stone, Mick Jagger) e Lorenzo, 10 anos, que teve com o apresentador e empresário Marcello Carvalho.

Para quem tem curiosidade sobre o ex-boy de Luciana: Buffara é o irmão da musa fitness e influenciadora Carol Buffara. A referência não ajudou? Bem, basta saber que o Eduardo é sócio de uma empresa de aluguel de galpões no Rio. O negócio é da família. Nas redes sociais, o homem é extremamente discreto, o Insta inclusive é privado.