Bombou na semana dos famosos: fim de namoro e muita treta pós-BBB

Pois é, chegar neste sábado (8/5) não foi nada fácil. Mas a ordem do fim de semana é tentar aliviar o clima dos problemas do país — e do mundo. E o que pode ser melhor para isso do que uma inocente fofoquinha do mundo dos famosos? O Destaque Pop separou um cardápio e tanto: tem gente brilhando em Hollywood, ficando solteira e muitos ex-BBBs aprontando. Se liga:



Muito patroa

A gente já avisou que a Anitta está cada vez mais em Hollywood. Nesta semana, a carioca fincou bases em Los Angeles. A girl from Rio se apresentou em dois dos maiores programas televisivos do USA: o Jimmy Kimmel Live e o The Today Show. Olha só como o sotaque já é quase fluente.

Muito bem, obrigado

Em uma entrevista ao portal carioca Extra, Sônia Abrão contou um pouco sobre a vida amorosa. Segundo a apresentadora, a pandemia acabou com seu namoro (bem-vinda ao clube, Sô), mas tudo bem, porque a mulher está bem assim. "Gosto muito da minha batcaverna, de ficar sozinha. É dentro de mim que a vida acontece."

17 anos depois

Após o longínquo BBB4, há 17 anos, uma das musas da edição, Antonela Avellaneda, parece ter ganhado as graças de um dos galãs da Globo: Cauã Reymond. Segundo a moça ao podcast Papagaio falante, do humorista Sérgio Mallandro (um assunto que daria outra nota, a gente sabe), a ficada rolou sim, mas a mulher fez a linha misteriosa sobre os detalhes: "Não me lembro muito. Já faz um bom tempo".

Em tempo — BBB Special

Juliette mal ganhou o BBB21 e já é uma celebridade e tanto. Na quarta-feira (5/5) pós-vitória, a ex-sister levou um susto ao ter o carro cercado por fãs que chegaram a abrir a porta do veículo para tentar tocá-la.

Hoje de manhã tentaram abrir o carro onde Juliette estava ???? pic.twitter.com/IJnJjPIMvb — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 5, 2021

Em tempo 2.0

Parece que a amizade vai longe. Durante a gravação do Prêmio Rede BBB, um especial do BBB21 após o fim do reality, a brasiliense Sarah e o pernambucano Gil compartilharam que estão pensando em morar juntos.

Em tempo 3.0

(Sim, mesmo findado, o reality ainda rende, né) Kerline — a primeira eliminada do BBB21 — arranjou um jeito de bombar nas redes (talvez mais que a Juliette) após a grande final do programa. Em um story, a loira gravou (aparentemente sem querer) o áudio do que parece ser Karol Conká reclamando de um programa e de uma apresentadora. Os internautas logo jogaram a indireta para o novo show de Rafa Kalimann. Entenda a treta completa aqui.