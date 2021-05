‘Cinderella’, com Camila Cabello, ganha imagens e previsão de estreia

Estrelada por Camila Cabello, a nova adaptação de Cinderella ganhou, nesta quinta-feira (13/5), previsão de estreia e novas imagens de divulgação. Após ter a estreia nos cinemas cancelada devido à pandemia de covid-19, o filme chega ao Amazon Prime Video em setembro. As novas fotos do longa-metragem mostram Camila ao lado do par romântico protagonizado por Nicholas Galitzine.

Here’s your first look at @Camila_Cabello and @nickgalitzine in Cinderella, coming September 2021 to @PrimeVideo pic.twitter.com/mOT7dAdYTf