Nicki Minaj relança mixtape ‘Beam me up scotty’ com três novas músicas

Nicki Minaj comemora os 12 anos de 'Beam me up Scotty' - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Em comemoração ao 12° aniversário de Beam me up Scotty, a rapper Nicki Minaj relançou a mixtape nas plataformas digitais, incluindo três novas músicas. O álbum, que foi disponibilizado nesta sexta-feira (14/5), conta com as faixas inéditas Fractions, Seeing green, parceria com Drake e Lil Wayne, e Crocodile teeth remix.

Além das novas adições, o disco contém os sucessos I get crazy e Itty biggy piggy, totalizando 23 músicas. Este é o primeiro lançamento solo da rapper desde que deu à luz ao primeiro filho, que nasceu em setembro de 2020.

Ao anunciar o lançamento da mixtape em live no Instagram, Nicki Minaj também afirmou que em breve lançará um novo álbum e um documentário.