Ator Kevin Guthrie é condenado a três anos de prisão por assédio sexual

Kevin Guthrie, que atuou na sequência de filmes Animais fantásticos e onde habitam, recebeu sentença de três anos de prisão após assediar uma mulher em Glasgow, na Escócia. De acordo com a BBC, o ator negou a acusação e afirmou que apenas tentou ajudar a mulher, que havia se machucado após sofrer uma queda. O caso ocorreu em setembro de 2017.

O julgamento durou três dias e as investigações apontaram o DNA do ator dentro da lingerie da vítima. O caso ocorreu no apartamento do ator Scott Reid, que, ainda segundo a agência, teria conhecido os outros dois envolvidos em um bar. Eles acabaram indo à casa do ator após a mulher cair na rua.

Reid saiu para chamar o serviço de atendimento médico e Guthrie teria ficado responsável por tomar conta dela. A mulher contou ao júri que se lembra de ter a blusa tirada e de ser apalpada. O assédio só parou quando o ator retornou ao cômodo.

Guthrie está escalado para aparecer no terceiro filme de Animais fantásticos, mas ainda não há informações sobre as cenas de que ele participa. Além disso, ele também está no elenco de The land of dreams, que tem lançamento previsto para este ano.