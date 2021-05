Fábio Porchat conta sobre quando foi confundido com atriz: "Eu tava de sunga"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Fábio Porchat animou os seguidores nas redes sociais ao responder algumas perguntas nos stories do Instagram. Um fã pediu ao humorista que contasse uma história interessante de quando foi reconhecido em público, mas Porchat acabou contando histórias engraçadas de quando foi confundido com outros famosos.

"Em Jericoacoara foi a coisa mais curiosa que aconteceu, eu fui 'desreconhecido' três vezes. Eu estava saindo do quarto e um cara falou: Ei! Não é aquele cara do Sai de Baixo? Me confundiu com o Miguel Falabella", começou o apresentador.

"Depois, na praia, um cara falou: Você é aquele Marcos 'Miang', não é?", contou ele, rindo, após ser confundido mais uma vez com o apresentador Marcos Mion. "A terceira foi também na praia. Eu, de sunga, e veio um cara me reconhecendo. Aí ele chega perto e fala assim: Tu não é aquela atriz?", contou. Indignado, Fábio pergunta: "Como é possível que eu seja aquela atriz?", mas ouviu apenas um: "Sei lá".

"Eu falei: Sei lá, não. Eu tô de sunga na tua frente!. Aí minha mulher falou: 'Calma'. Eu falei: 'Não tem importância ele não me reconhecer, mas 'tu não é aquela atriz' é porque o cara não tá nem prestando atenção, nem sabe o que tá acontecendo. Como é que é possível?", finalizou Porchat.