Fernanda Lima revela as seis regras que usa na criação dos filhos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Fernanda Lima revelou um pouco sobre a criação dos filhos gêmeos, João e Francisco. Durante apresentação do programa Bem juntinhos, no GNT, ela contou que tem seis regras, que foram discutidas junto com o marido, Rodrigo Hilbert, para controlar a relação que as crianças têm com a internet e os celulares.

Ela contou sobre os pontos das regras que incluem tempo para usar o celular, controle no acesso dos conteúdos e a proibição durante o horário das refeições: "A gente fez algumas regras para a coisa não ficar muito solta. Nem sempre a gente acerta, mas o negócio é dar limite para as crianças porque eles pedem. E sempre abrir espaço para o diálogo".

"Então a primeira regra é: de madrugada não podem usar a internet. É um pacto que não tem discussão. Quando é hora de dormir eles desligam tudo. Segunda regra é: não usamos celular à mesa de jantar. Nem celular, nem televisão, nenhum tipo de tela, eletrônico. A gente foca na comida e na interação", iniciou Fernanda.

"Terceira regra: a gente coloca regra parental nos celulares e computadores com palavras que a gente considera impróprias para a idade deles. Quarta regra: limitamos o número de horas na frente das telas. Nos dias de semana quando tem aulas eles ficam menos tempo, mas nos finais de semana eu deixo um pouco mais", continuou.

Na quinta regra, a apresentadora falou sobre a troca de atividades por mais tempo nas telas: "a gente barganha atividades intelectuais, artísticas, lúdicas em troca de tempos de tela. Então eles tem que fazer uma redação, ler um livro, construir algo diferente, dançar, praticar um esporte, enfim, ativar outras áreas do cérebro".

"Sexta e última regra: depois de muito tempo de tela elas ficam muito alteradas e eu sinto um pouco de agressividade. Quando isso acontece eu sento com eles e proponho três minutos de respiração. Depois que a gente passa por esse momento a energia fica mais tranquila", finalizou Fernanda.