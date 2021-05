Gil revela ter sofrido primeiro ataque homofóbico após o BBB21

VO Victória Olímpio

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (14/5) para contar que sofreu o primeiro ataque homofóbico após ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB21). No Twitter, o economista desabafou e afirmou que já está tomando providências.

Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo...... É muita dor!", escreveu o ex-bbb.

Áudios que circulam na internet mostram que um dos conselheiros do Sport Club do Recife fez críticas ao economista, que se tornou um dos representantes do time pernambucano após representatividade no reality. “1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar… Vai ser lindo!”.

Em entrevista a alguns portais, o deputado estadual Romero Albuquerque (PP-PE) disse, inclusive, que solicitou a expulsão do suspeito do quadro de conselheiros: “Inaceitável que alguém tenha esse pensamento em 2021. O Sport é de homossexuais, dos brancos, pretos, índios, das dancinhas, dos telespectadores do BBB, de todos. Será possível que agora um torcedor não pode ser quem ele é? As aberrações ditas por esse senhor não podem ser esquecidas. A diversidade faz parte da democracia; pensamentos anacrônicos, não”.