Sarah Andrade diz que pediu desculpas a Juliette: 'Fiz de coração'

Sarah Andrade, do BBB21, contou que pediu desculpas a Juliette, campeã do reality. No início do programa, as duas foram aliadas, mas a relação acabou se desgastando, fazendo a brasiliense até votar na paraibana para ir ao Paredão.



“Meu encontro com a Juliette foi rápido, durante a gravação do reencontro do BBB. Na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas. Fiz de coração. Foi bom ter falado com ela”, disse Sarah à Revista Quem.

A reconciliação, no entanto, não foi exibida no BBB 101, programa que reuniu os participantes do reality. A ex-sister também comentou a possibilidade de morar com Gilberto em São Paulo. "Seria divertidíssimo. E eu teria um grande amigo do meu lado”, disse.

Contudo, agora contratado pela TV Globo e prestes a se mudar para os EUA para fazer seu doutorado, Gil disse que não vai conseguir morar com a amiga.

"Sou contratado da Globo, vou morar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus! Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração", disse o economista.



Recentemente, Juliette Freire realizou uma sessão de fotos para a revista Marie Claire e revelou que "não vê problemas" em conversar com Sarah novamente. “Não tenho problema em conversar. Estou aberta, não tenho nenhum problema. Não vi tudo, estou escutando muita coisa. Alguns falam 'Sariette', outros dizem 'não fale com ela”.



A paraibana complementou que cada um a diz uma coisa sobre o que fazer, mas que ainda não teve tempo de ver o programa para poder avaliar por si mesma. Ela aproveitou para agradecer o carinho dos fãs que torcem por sua relação com Sarah.