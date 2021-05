Olha só! Globo divulga trechos de vídeos de inscrição dos participantes do BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A Globo animou os fãs após divulgar trechos dos vídeos de inscrição dos participantes do Big Brother Brasil (BBB21). As gravações são dos brothers anônimos, que entraram no programa no grupo Pipoca, já que os famosos do grupo camarote, foram convidados pela produção do reality show.

Nos vídeos, alguns dos participantes acertaram o que aconteceria com eles dentro da casa, outros foram por um caminho totalmente oposto. “Não é apenas um rostinho e um corpinho bonito, é muita personalidade, muito carisma. Eu acredito que a única coisa que pode me desestabilizar emocionalmente é uma mulher”, disse Arthur, que teve uma relação com Carla Dias.

Já Thais foi uma das que acabou indo pelo caminho oposto do que disse no momento da inscrição: “Olá, eu sou a Thaís, 27 anos. Eu sou a rainha das tretas!”. A cirurgiã-dentista foi considerada a planta da edição não somente pelo público, mas também por alguns colegas do elenco.

Juliette cumpriu o que prometeu no momento da inscrição e foi a queridinha da edição, sendo a campeã do BBB21: “Meu nome é Juliette Freire, tenho 28 anos, moro em João Pessoa (PA). Eu tô disposta a dar o meu melhor para conseguir isso e fazer merecer. Me imagino fazendo inimizade, amizade. Espero que vocês queiram me conhecer e o resto pode deixar comigo”.

o gil e a sarah sendo os maiores até nos vídeos de inscrição plssss pic.twitter.com/CrA5yzygeK — nat (@deloyaute) May 6, 2021

Kerline não conseguiu mostrar o que realmente queria, já que foi a primeira eliminada da casa: “Essa é a chance de mostrar para vocês quem sou eu”. Arcrebiano também não teve a oportunidade de movimentar a casa: “Aqui quem fala é o Arcrebiano. Sei que posso fazer a diferença dentro da casa”, declarou o segundo eliminado.

Um dos protagonistas da edição, Gilberto deixou claro que não entrou com medo de causar dentro da casa: “Olá, Big Brother Brasil, meu nome é Gilberto. Nunca pude ter medo, porque pobre não pode ter medo, porque a luta é constante. Quer fazer suas estratégias sujas? Tá valendo! Só que você vai ter que me aguentar no seu pé do ouvido que eu vou chegar pela sua frente e vou dizer: ‘Olhe, eu não gostei disso, não gostei daquilo’. É isso”.

Lumena já iniciou com o vocabulário mais robusto que também teve dentro da casa: “Tô indo por conta do convite social, simbólico. As histórias, elas precisam ser múltiplas”. E João? Cumpriu ou não com o que anunciou? “Eu quero me testar, ser testado, me divertir, chorar”, disse o professor de geografia.

“Tô fazendo esse vídeo no meio de uma mata. Não desrespeito ninguém, não passo por cima de ninguém, só que também não aceito ninguém vir passar por cima de mim não. Assiste com carinho esse vídeo aí, pense direitinho que vocês não se arrepender me levar não porque eu sou ponta firme”, revelou Caio, que não se envolveu em tantas confusões durante permanência no reality.

Por fim, a espiã da edição, considerada assim por se infiltrar em cômodos da casa para ouvir conversas alheias sem ser vista, falou um pouco sobre manipulação. A brasiliense Sarah Andrade passou de favorita a uma das odiadas: "Eu gosto de uma pequena manipulação, mas tento não deixar as pessoas perceberem".