Fãs brincam após Bruno Gagliasso posar na praia: "Náufrago?"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Bruno Gagliasso chamou atenção nas redes sociais após posar em cenário paradisíaco na Espanha. Aos 39 anos, ele aparece sem camisa na praia com o mar azul ao fundo. "Flagra do impacto na hora exata que me apaixonei por Formentera", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários da foto, os fãs do ator não perderam a oportunidade de brincar e compará-lo ao personagem Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, no filme Náufrago: "Achei que era gravação do filme Naufrago 2", "Tá gravando filme estilo náufrago?", "Like O Náufrago", "Tá igualzinho o filme do barbudo", "Versão brasileira do filme?" e "Alguém chama a Gioh para as gravações?".

Gagliasso está desde março na Espanha para as gravações da série Santo, primeiro trabalho na plataforma de streaming Netflix. Em comentário da esposa, Giovanna Ewbank, em canal no Youtube, o ator ficará até agosto para o trabalho.