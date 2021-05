Nego Di critica Ludmilla após show durante pandemia: "Hipócrita"

VO Victória Olímpio

Nego Di, ex-participante do BBB21 eliminado com terceira maior rejeição do reality, criticou a cantora Ludmilla e outros artistas por fazerem show durante a pandemia da covid-19. Nos stories do Instagram, o humorista falou também de outros artistas como Mumuzinho, Gusttavo Lima, Dudu Nobre e Alexandre Pires, que participaram do evento no Copacabana Palace, que contou com cerca de 500 pessoas.

"A gente vê nesse momento como a vida ainda pode nos surpreender. Há pouco tempo a Ludmilla estava militando no Big Brother, pedindo respeito. Está sempre militando nas redes sociais. Inclusive, há pouco, escreveu um texto criticando o governo por causa da vacina. E agora estava fazendo um show num hotel com aproximadamente 500 pessoas na festa de um bicheiro", começou desabafando.

Ele fez referência a críticas que recebeu enquanto estava no reality: "Aí eu fico pensando: imagina se essa galera que gosta de falar bonito, criticar todo mundo, tivesse uma câmera 24 horas e um microfone... porque sem isso as m*** que eles fazem já vazam. De certa forma, me dá um alívio de saber que essas pessoas também são imperfeitas".

"Eu acho que o único que se salva desses aí é o Gusttavo Lima. Eu não sou fã do Gusttavo Lima, mas é o único que não fica militando na internet, apontando o erro dos outros. Mas está errado, não deixa de estar errado. Agora os outros ali.., tem 'nego' que ficou bravo comigo por causa de piada, que deixou de me seguir, que falou mal de mim. Tem 'nego' que me usou pra ganhar seguidor", continuou Di.

O humorista falou sobre a decepção que teve com Mumuzinho e o alfinetou sobre situação ocorrida com Fiuk dentro do reality: "Mumuzinho é um cara de que eu sempre admirei as músicas, o trabalho. Mas, de uns tempos pra cá, eu percebi que ele não perde a oportunidade de surfar onde está dando. Ele não perdia a oportunidade de apontar os defeitos e erros de todo mundo que estava lá no BBB. Eu ficava pensando: 'Será que ele está precisando tanto dessa mídia?'. Eu cheguei a ficar preocupado. Pensei: 'Pô, será que o Mumuzinho está passando dificuldade? Daqui a pouco ele tá na mesma situação do Fiuk, vou mandar um Pix pra ele, porque ele tem que estar em todas, falar sobre tudo'".

"E a desculpa vai ser sempre a mesma: 'Todos estávamos testados, seguindo os protocolos de segurança, blablablá'. A reflexão que fica é que todo mundo erra, rapaziada. E quem se coloca diferente disso é muito hipócrita. Pode até não ter aparecido nada, mas uma hora aparece", finalizou.