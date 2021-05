Geraldo Luís recebe vacina contra covid-19: "Quase morri dessa doença"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Geraldo Luís recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 em São Paulo. Nas redes sociais, o apresentador do A noite é nossa, da TV Record, compartilhou e comemorou o momento da imunização: "Finalmente vacinado! Demorou...mas chegou o dia". Na legenda da publicação, ele contou que recebeu a vacina da Pfizer.

Em março deste ano, ele contraiu o novo coronavírus e precisou ficar internado durante 22 dias. Ainda na publicação, Geraldo falou sobre a experiência difícil que teve após testar positivo: "Quase morri dessa doença. Esperei a vacina, mas não deu tempo de ter escapado da violência que sofri desse vírus. Quase perdi minha vida, mas sobrevivi por Deus e pela ciência".

Por fim, o apresentador desejou que todos conseguissem ser vacinados o quanto antes: "Desejo que todos tenham esse direito e logo, já demorou. Viva a vida! Vida que segue. Ao meu filho, minha admiração de ter ficado comigo desde cedo na fila, comemorando cada momento desse dia de hoje. Vacina pra todo esse povo e logo!"

O apresentador confirmou pelas redes na manhã desta terça-feira (18/5) que volta ao Balanço geral no início de junho: "Confirmado! Estaremos juntos todas as manhãs a partir das seis horas até 8h30. Agora eu vou te acordar todo dia e te deixar bem informado. A partir do dia sete de junho! Conta pra todo mundo! E aí Geraldo, o galo vai junto? Surpresaaaaa", brincou.