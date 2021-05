Cachorro da ex-bbb Mari Gonzales morre após ser atacado por rottweiler

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-bbb Mari Gonzales desabafou nas redes sociais que um de seus cachorros, um lulu da pomêrania chamado Marsh, morreu após ser atacado por um rottweiler. O marido, Jonas Sulzbach, e a sogra da influenciadora estavam passeando na rua quando aconteceu o acidente.

"Ontem eu estava me arrumando para live, Jota e minha sogra foram passear com os três (cachorros), no meio do passeio um rottweiler se soltou e atacou Marsh. Jota e minha sogra fizeram de tudo, até o Bud (outro cão de Mari) tentou defender. Fomos para o hospital imediatamente, a médica ainda conseguiu conter a hemorragia, mas ele não resistiu", contou nos stories do Instagram.

Também nas redes sociais, o marido da influenciadora lamentou a perda e revelou que abriu um boletim de ocorrência na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, alegando omissão de cautela na guarda/condução de animais: "BO feito e já temos o endereço do dono do rottweiler. Uma tragédia dessas não pode acontecer e ficar por isso mesmo".

Cachorro de Mari Gonzalez morre após ser atacado por um rottweiler (foto: Reprodução/Instagram)

Mari fez uma homenagem ao bichinho de estimação compartilhando uma série de fotos: "Eu tô acabada, porque você se foi, tá doendo tanto, só Deus pra me ajudar! Muitas coisas eu já entendo, mas pra mim ainda é difícil aceitar a perda. Eu te amo muito filho, você me fez muito feliz, daria minha vida por você, obrigada por todos momentos, por ser meu melhor amigo e ter me acompanhado em toda essa caminhada. Nunca se esqueça do quanto eu te amo Marsh".