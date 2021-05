Após empate na votação, Angélica é a segunda eliminada do 'No limite'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Gshow/ Reprodução)

Fim de jogo para mais um integrante da tribo Calango, grupo do reality No limite. Depois de perder novamente a Prova da Imunidade, a tribo Calango precisou encarar o Portal da Eliminação e eliminar mais um colega de equipe, nesta terça-feira (18/5). A escolhida foi Angélica.

No Portal, cada um dos membros deve escrever o voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado é eliminado. Após empate entre Angélica e Gleici, com três votos cada uma, foi preciso uma nova votação, disputada apenas entre elas, para definir a eliminação da noite.

Por fim, Angélica foi a mais votada pela tribo Calango, com três votos (Kaysar, Carol Peixinho, Arcrebiano) e é a segunda eliminada do reality.

"Três votos para Angélica e dois votos para Gleici. Angélica, a tribo que decide e você é a segunda eliminada do No limite", anunciou o apresentador André Marques, que, na sequência, quebrou o colar da tribo Calango.

Angélica, então, se despediu dos colegas de equipe com um abraço agradeceu a oportunidade de participar do reality’: “Queria muito agradecer essa oportunidade de me testar e voltar ao meu país”, disse ela.

Mesmo com uma passagem rápida pelo programa, Angélica foi motivo de atrito com a adversária Íris Stefanelli, articulou votos, ‘traiu’ Mahmoud, e se desentendeu com a colega de equipe, Gleici.

Com isso, a tribo Calango perde mais um elo no jogo e agora possui apenas seis integrantes. Além de Angélica, no primeiro episódio, Mahmoud Baydoun foi o mais votado para deixar o reality show de sobrevivência.